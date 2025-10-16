「ＣＳパ・ファイナルＳ・第２戦、ソフトバンク３−０日本ハム」（１６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクが八回に柳田の３ランで均衡を破り、そのまま完封勝利。２連勝で２年連続日本シリーズ進出へ、王手をかけた。日本ハムは痛恨の連敗で崖っぷちに。日本シリーズへは４連勝しかなくなった。ソフトバンクは打ちあぐねてきた日本ハム・福島から八回１死一、二塁の好機をつくると、２番手上原から柳田がレフトへ豪快な