交際中の71歳の女性を暴行し、死亡させた罪などに問われている男の裁判員裁判で、検察側が懲役8年を求刑しました。傷害致死と窃盗の罪に問われているのは、元就労支援施設の作業員早瀬真吾被告43歳です。起訴状などによりますと、早瀬被告は去年4月、熊本市のアパートで、同僚で交際中だった当時71歳の女性の全身を殴る蹴るなどして死亡させたほか、女性の口座から現金19万円あまりを不正に引き出した罪に問われています。早