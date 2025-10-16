沖永良部島の知名町の職員が飲酒運転をしたとして、停職7か月の懲戒処分を受けました。 停職7か月の懲戒処分となったのは、知名町上下水道課の22歳の男性主事です。 知名町によりますと、男性主事は、今月3日の午後7時ごろから町役場の同僚およそ10人と酒を飲み始めました。 そして翌日の4日午前1時ごろまで、6時間にわたり複数の飲食店で酒を飲んだ後、近くに停めていた自分の車を1人で運転し自宅に戻ろうとしたところ街路樹に