勤務するホストクラブの女性客を公園の多目的トイレに連れ込み、腹などを蹴って転倒させ髪を強くつかんで現金などを奪った疑いで、福岡市の20歳の男が再逮捕されました。強盗の容疑で再逮捕されたのは、福岡市博多区の飲食店従業員、小川凌容疑者（20）です。警察によりますと、小川容疑者はことし9月、勤務するホストクラブに客として来ていた30歳の女性を福岡市中央区の天神中央公園に呼び出し、多目的トイレで腹や尻などを複数