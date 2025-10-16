良好な夫婦関係を築くには、お互いの意見を尊重することが大切なはず。とはいえ、意見が食い違えば、希望を叶えるためにどちらかが我慢することになります。本来であれば、夫婦の絆で乗り越えられる壁も、コミュニケーション次第で取り返しのつかない事態に発展することも…。今回は、読者からの反響が大きかった、夫婦間のトラブル人気2作品を紹介します。「自己管理が足りてない」妻の体調不良を許さない夫自分はかなりの愛妻家