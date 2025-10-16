◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）ＤｅＮＡのドラフト１位・竹田祐投手が先発して５回０／３、８２球を投げて６安打、５奪三振、２失点で降板した。流れ落ちる汗を、甲子園のマウンドで何度もぬぐった。「気持ちで負けたらどんどん押されると思う。気持ちを強くもってマウンドに立ち続けるのはぶれずにやっていきたい。緊張すると思いますが、思い切