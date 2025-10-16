※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師と夫は実は妻に隠れて1年間も会い続けている仲。外出を繰り返す夫に孤独を募らせる妻は、夫のコートから2人分のレシートを見つけ疑念を抱くが、巧みな言い逃れに押し切られてしまう。その後、郵便受けに届いた封筒には保育園の内定通知が入っていた。復職のため断乳の相談に再び産院を訪れる