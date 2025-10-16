◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）「２０２５パーソルクライマックスシリーズパ」の最終ステージ（Ｓ）第２戦が行われ、ソフトバンクが柳田悠岐外野手（３７）の豪快な一発で日本ハムを下し、日本シリーズ進出に王手をかけた。先発の有原航平投手（３３）は６回４安打無失点の好投。打線は日本ハム先発の福島蓮投手（２