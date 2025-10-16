◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第２戦ソフトバンク３―０日本ハム（１６日・みずほペイペイドーム）日本ハムが２連敗（ソフトバンクに１勝のアドバンテージ）で３敗目となり、崖っぷちに追い込まれた。第１戦から先発を４人入れ替えた打線で臨み、４回１死二、三塁、６回１死満塁の好機をつくったものの、いずれも郡司が凡退するなど得点できず。ＣＳ初先発の４年目右腕・福島は７回まで