ウォラーＦＲＢ理事 再び利下げを行うことが正しい判断だ 政策ミスは避けたい、２５ｂｐ単位で慎重に動いている 民間セクターのデータは一貫して労働市場の弱さを示している 関税の不確実性とＡＩが生産性に与える影響への懸念から、ＣＥＯらは雇用に消極的 金融市場は不可解な動き 一般市民は住宅ローンや自動車ローンで高金利に直面、金融環境は緩和されていない ＦＲＢが政策金利を引き下