前の話を読む。義父が義母の葬儀で、妻の実母に「自分たちの世話をせず義母の介護に明け暮れた」とクレームするが、実母は言い返していた。■義母のためにも自由になる■離婚が先になる理由は？■どうしてすぐに離婚しない？■あのマンションを夫の好きにさせない■妻の予定通りに事は進む？義母の納骨が終わった後、妻は実母と妹に離婚の意思を伝えました。妹は驚きを隠せませんでしたが、義父の言動を見てきた実母は冷静に娘の決