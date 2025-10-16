◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第2戦 ソフトバンク-日本ハム(16日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの柳田悠岐選手が8回に0-0の均衡を破る3ランを放ちました。打線は7回まで2安打に抑えられていた福島蓮投手に対し、8回に先頭の山川穂高選手がヒットで出塁します。その後、犠打と四球で1アウト1、2塁のチャンスをつくると、柳田選手に打席が回ります。福島投手はここで降板。代わってマウンドにあがった上原健太投手