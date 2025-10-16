北海道空知地方の50代女性から、SNSを通じたうその投資話で1500万円をだまし取ったとして、道警滝川署は16日までに詐欺などの疑いで、マレーシア国籍の住所不定、会社役員トー・シェン・ボク容疑者（33）と、中国籍の札幌市豊平区、会社役員曹海艶容疑者（37）を逮捕した。容疑を否認している。署はトー容疑者が「受け子」、曹容疑者がその手伝いをしたとみている。女性は投資話に絡んで計約1億3千万円をだまし取られており、