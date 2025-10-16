「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第１戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）大雨のため五回表終了の１９時４０分から２０時２７分まで試合が４７分間も中断。試合を中継した関西テレビはその間、阪神・佐藤輝明内野手の今季本塁打集が放送された。開幕戦での１号から、最終戦での４０号などを放送。今季限りで現役を引退し、この日解説を務めた前中日の中田翔氏は「最終戦で決めるのはスター性がある」と絶賛した。