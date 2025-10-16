被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで行われた。昼夜2公演の夜の部では3人組アイドルグループ、「ギャル」が46年ぶりに再結成された。黒木真由美（65）、目黒ひとみ（60）、中世古アキ（62）は「マグネット・ジョーに気をつけろ」を華麗に歌った。「ギャル」は1977年（昭52）に歌番組「スター誕生！」出身の3人で結成し79年に解散した。結成当時につ