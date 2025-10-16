a flood of circleが2026年1月18日に渋谷Spotify O-EASTにて開催する『A FLOOD OF CIRCUS 2026』のゲストが発表された。 （関連：a flood of circle「行けるところまで行くって決めてる」“約束の年”へ向けて鳴らす、剥き出しのロック） このたび発表されたのは、The Birthday（クハラカズユキ、ヒライハルキ、フジイケンジ）、w.o.d.、SIX LOUNGE、ビレッジマンズストア、TASOGARE BUDDY（藤井一彦 with ウエノコウジ）