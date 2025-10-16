（台北中央社）福岡ソフトバンクホークスが来年2月に台湾を訪問し、台北市の台北ドームで台湾プロ野球の中信ブラザーズ、WBC台湾代表とそれぞれ交流試合を行うことが分かった。中信が16日明らかにした。中信の発表によれば、親会社「中国信託（中信）育楽」の高英傑副董事長（副会長）がこの日、福岡市のみずほペイペイドームを訪れ、ソフトバンクの王貞治会長と面会した。試合への参加を要請したほか、「長年にわたり台湾野球のた