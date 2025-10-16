2025年11月14日(金)から2024年11月24日(振休)までの期間、味の素AGFが、「『ブレンディ(R)カフェラトリー(R)』スティック」を体験できる無料試飲体験イベント「ほんのり幸せをあなたに『CAFE LATORY ROOM』」を東京・原宿にて開催。ドリンク＆イベント限定ペアリングスイーツを楽しむことができる(※完全予約制、参加無料)。【写真】大人気の無料カフェイベントが今年も開催！会場には映画のワンシーンを再現したようなおしゃれな