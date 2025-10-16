【その他の画像・動画等を元記事で観る】 映画『火喰鳥を、喰う』の大ヒット御礼舞台挨拶が10月16日、東京・六本木のTOHOシネマズ 六本木ヒルズにて開催され、水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が登壇した。 ■“生”貞市を前に宮舘涼太は「劇中の笑いを浮かべる瞬間のあの笑みがすごかったです！」 水上は映画公開から2週間近くを経て、満員の劇場で舞台挨拶ができることへの感謝と喜びを口にする。先日まで台湾の高