2025年7月に就航した日本最大級のクルーズ船「飛鳥Ⅲ」が16日初めて、広島港に寄港しました。特別に豪華な船内を見せてもらいました。■井上沙恵アナウンサー「船がどれだけ大きいか近くに行ってみます。どうですか？高さは46メートルあります」その姿は、まるで動く高級ホテル。全長230メートル、381の客室はすべてバルコニー付きという巨大な豪華客船です。7月に就航した飛鳥Ⅲ。今回は