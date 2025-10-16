気温が下がってきて本格的な灯油シーズンに近づくなか、北海道内の灯油配達価格はわずかながら値下がりしています。１０月１６日に発表された道内の灯油の配達価格は、今週１４日時点で１リットルあたり１２８円となり、前の週と比べて０.３円値下がりしました。石油情報センターによりますと、政府による補助金に加え、原油価格の下落などの影響が配達価格に反映され、値下がりしたといいます。来週以降も小幅な値下