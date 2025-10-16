中国の名門校、清華大学電子工程学科の方璐教授が率いる研究チームは、再構成可能な計算光学イメージングアーキテクチャーを初めて開発し、高分解能分光イメージングチップ「玉衡」の製造に成功しました。これにより、サブオングストローム級の分光分解能と、1000万画素級の空間分解能を備えたスナップショット分光イメージングを実現しました。「玉衡」は分光イメージングシステムの分解能、効率、集積度など一連の難題を乗