10月15日、女優でモデルの内田理央がInstagramを更新。ハワイでのオフショット風の水着姿を公開し、その美ボディに注目が集まっている。「内田さんは《常夏 3枚目までがデジカメで最後の2枚がスマホなの 写真撮ってこのあとすぐ全身ドボンしました》とつづり、チューブトップタイプのビキニ姿を5枚投稿しました。白地に青いフラワー柄をあしらったかわいいデザインで、健康的な美しさが際立つショットとなっています。快晴の青