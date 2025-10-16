アイドルグループ「AKB48」で4代目総監督を務める倉野尾成美（24）らが16日、大丸東京店でライブで着用した衣装などを展示する「AKB48大衣装展―時代を彩った装跡―」のメディア向け内覧会に出席した。今年12月にグループ結成20周年を迎えることから、10月17日から28日まで同所で開催。展示物は初日から22日までを前期、23日から最終日までを後期とし、衣装の入れ替えを行い、過去最大の400点が並ぶ。倉野尾は見どころにつ