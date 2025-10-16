◇パCSファイナルステージ第2戦日本ハムーソフトバンク（2025年10月16日みずほペイペイD）「2025パーソルクライマックスシリーズ（CS）パ」ファイナルステージ（S）第2戦が16日に行われ、CS初先発の福島蓮投手（22）が8回途中、10奪三振、自己最多125球の力投を見せたが、2番手の上原健太投手（31）が3ランを浴びた。CS初先発の福島は4回1死までパーフェクト投球。柳町にレフトオーバーのツーベースを打たれて、この