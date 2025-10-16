公開中の「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）は、村上春樹の短編連作を再構成した作品だ。阪神大震災直後から２０２５年まで、時代の異なる四つの物語を通して、喪失から再生への道のりをたどっている。震災直後のパートで、主人公を演じた岡田将生は「希望につながっていく物語の始まりの章で、僕が任されたのは『戸惑い』を表現すること」と語る。（近藤孝）「正直言うと、内容について、僕も１００％分かっているわけ