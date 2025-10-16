8月の記録的大雨の際、熊本市坪井地区のサイレンが基準通りに鳴らなかった問題です。16日、初めての検証委員会が開かれ、「サイレンを鳴らす基準が曖昧だった」ことが原因の1つという意見が出されました。この問題はことし8月の記録的大雨の際、河川の水位上昇を知らせるサイレンが坪井川や井芹川の一部の地域で本来鳴らすべき時間よりも最大3時間20分遅れるなどしたものです。熊本市は、職員の人為的ミスと認め、再発防止のため、