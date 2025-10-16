ボクシングの元世界３階級王者で大橋ジムトレーナーの八重樫東氏がＹｏｕＴｕｂｅ「八重樫東のやえちゃんねる」で?幻の注目対決?について言及した。ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦（１１月２４日、トヨタアリーナ東京）で、同級１位・那須川天心（帝拳）と同級２位・井上拓真（大橋）が激突する。一方で、かねて?神童?との対戦が期待されていた前ＷＢＯ同級王者・武居由樹（大橋）は９月の防衛戦でクリスチャン・メディナ（メ