筆者の体験談です。クレームの電話対応の際、余計に相手を怒らせてしまった“常套句”とは？！ クレーム対応を支える「安心フレーズ」 形式通りの、取り繕った言葉だけでは相手に届かないと学びました。『今』相手の気持ちに寄り添うことが大事だと感じた出来事です。 【体験者：50代女性・筆者、回答時期：2025年8月】 ※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリ