グラビアアイドルで女優の新谷姫加（27）が、10月6日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。 【写真】メガネ、ぴたっとニット、ウエストちら見せ“あざとい”の3連発！ 撮影は長崎・五島列島の福江島で行った。自身のインスタグラムに、ワンショルダーでウエスト部分に大きく切れ込みの入った変形ワンピース水着のショットやビキニ姿でビーチにたたずむ画像などを掲載。「約3年前週プ