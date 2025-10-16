きょう16日から配信されたNetflixが贈る王道ロマンティックコメディ『匿名の恋人たち』の配信スタートを祝し、平成を代表する元祖・胸キュン漫画『花より男子』の作者・神尾葉子氏による描き下ろしスペシャルイラストが公開された。【写真】令和に大人の胸キュン爆誕！小栗旬、ハン・ヒョジュ、赤西仁、中村ゆり「花より男子」といえば、1992年に発売された漫画が累計6100万部超、日本のみならず台湾・韓国でもドラマ化される