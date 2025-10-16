◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第２戦（１６日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが８回に待望の先取点を奪った。先発の福島に７回まで２安打に抑えられていたが、先頭の山川が三塁強襲の安打から１死一、二塁をつくり、柳田悠岐外野手が左翼席へ３ラン。ＣＳ通算１０本目の本塁打は、ＯＢの内川聖一に並ぶ歴代最多タイとなった。柳田は「アドレナリンMAX！とにかくピッチャーが踏ん張っ