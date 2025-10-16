【キリンチャレンジカップ2025】日本代表 3−2 ブラジル代表（10月14日／東京スタジアム）【映像】ノーファウル？久保激昂の「疑惑ジャッジ」（リプレイあり）日本代表のMF久保建英が、物議を醸した疑惑の判定にチクリと苦言を呈した。サッカー日本代表は10月14日、FIFAランキング6位の強豪ブラジル代表とキリンチャレンジカップ2025で対戦。過去の対戦成績が2分11敗だった王国を相手に3−2の大逆転劇を演じ、歴史的な初勝利を