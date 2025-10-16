「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第２戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１６日、甲子園球場）阪神の先発・才木は５回６安打３失点だった。１点を追う五回１死から代打・高寺を送られ、無念の交代となった。立ち上がりは上々だった。初回は蝦名、桑原をいずれも遊ゴロに打ち取り、佐野から空振り三振を奪うなど、三者凡退。最速１５３キロの直球でＤｅＮＡ打線を圧倒し、二回も無失点に抑えた。だが、２−０の三回１死一塁から蝦名