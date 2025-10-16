ASOBISYSTEMのアイドルプロジェクト「PEAK SPOT」で最初に誕生した「fav me（ファボ ミー）」と、朝倉未来が発起人のアイドルオーディション番組『Dark Idol』で誕生した「Toi Toi Toi（トイ トイ トイ）」が、季節外れのプールで全力バトルを展開。そんな中、まさかの“赤ちゃん担当”が誕生し、ツッコミが相次いだ。【映像】アイドル13名が水上バトルでびしょ濡れに？3000組以上のアイドルがしのぎを削る“アイドル戦国時代