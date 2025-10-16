きらきらとオレンジ色に輝くイクラ。さらに脂がのった本マグロのお寿司など新鮮な旬の味覚が勢ぞろいしたのは、神奈川・横浜市の百貨店で行われている「大北海道展」。秋の北海道グルメのお目当てを来場者に聞いてみると、「ホッケ。主人が好きなのでお土産に買って帰ります」「(Q.何食べてる？)ピザ！おいしい！しょっぱいものが好き！」「サーモンの海鮮丼。ホタテも入ってますね。ネタも大きくておいしい」と答えてくれました。