アルゼンチン代表は10月の親善試合でプエルトリコ代表と対戦。6-0と大勝を収めた。14分、36分にゴールを決めたのはリヴァプールMFアレクシス・マクアリスターだ。マクアリスターは2ゴールのほか、87％のパス成功率、3つのオンターゲット、11のボールリカバリーを記録し、4月のレスター・シティ戦以来のフル出場を果たしている。負傷を引きずり、絶好調とは言い難かった今季のマクアリスターのパフォーマンス。アルネ・スロット監督