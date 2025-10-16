日本代表MF鎌田大地が在籍するクリスタル・パレスの主砲としてフランス代表にも初選出されたFWジャン・フィリップ・マテタが、ビッグクラブでのプレイ願望を明らかにした。フランス『RMCSPORT』が伝えた。2021年1月にクリスタル・パレスへ加わったマテタは、強靭なフィジカルを活かしたポストプレイや決定力の高さを武器に昨季はプレミアリーグ37試合で14ゴールを記録。今季もここまでリーグ戦7試合で2ゴールと好調なチームの重要