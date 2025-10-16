ブラジル代表は日本での親善試合で2-3と日本代表に敗れた。A代表の日本戦では初の敗戦であり、カルロ・アンチェロッティ監督も選手たちも反省を口にしていた。しかし、この試合で見せたガブリエウ・マルティネッリの2点目がアーセナルファンの興味を引いているようだ。マルティネッリは中央に入ってDFの死角に入り込むと、絶妙なタイミングで浮き球のスルーパスに反応しラインを破った。そのまま左足で正確に合わせ、ネットを揺ら