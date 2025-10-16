NTTドコモは、M5チップ搭載「iPad Pro」のドコモオンラインショップでの価格を発表した。22日に発売される。予約は17日8時から受け付ける。 iPad Pro（M5）11インチモデルの価格は、23万9910円～。13インチモデルは29万8870円～となっている。 端末購入補助プログラム「いつでもカエドキプログラム」の対象機種。11インチのiPad Pro（M5）256GBモデルを購入し、23カ月目に端末を返却した場合の負担額