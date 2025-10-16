◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第２戦阪神―ＤｅＮＡ（１６日・甲子園）阪神の才木浩人投手が先発して、５回６安打３失点で降板した。初回に２点の先制点をもらった才木は、２回まで無安打無失点の立ち上がり。だが、３回だった。先頭の林をチーム初安打となる中前打で出塁させると１死一塁、蝦名の左中間への二塁打で１点を返された。続く２死二塁でも、佐野に左翼線への適時二塁打を浴びて