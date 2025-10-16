【ロンドン共同】英政府は15日、ロシア石油大手のロスネフチとルクオイルにそれぞれ資産凍結などの制裁を科すと発表した。ウクライナ侵攻を続けるプーチン政権の戦費調達につながる資金の流れを抑制する狙い。ロシアが制裁逃れに使う「影の船団」とされるタンカーや、ロシア産石油を扱うインドと中国の企業も対象とした。ロスネフチは国営で、英政府によるとロシアの石油生産の半分近くを占める。ルクオイルと合わせて1日当た