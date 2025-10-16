被災地支援チャリティーを目的にした日本歌手協会主催の「第52回歌謡祭」が16日、東京・江戸川区総合文化センターで昼夜2公演行われた。夜公演では、今年で芸能生活66周年となる姉妹デュオ、こまどり姉妹に「功労賞」が贈られた。姉の長内栄子（87）が体調不良で歌手活動を休止しているため、妹の敏子が1人で登壇した。「ありがとうございます。生きていて良かったと思います」と感謝。そして栄子の容体について明かした。「入院を