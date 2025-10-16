不妊症の主人公を描く大人のラブストーリー、木ドラ24「できても、できなくても」（毎週木曜深夜24時30分）。不妊症が発覚したことで彼氏も職も失った主人公を支える、年下イケメン・月留真央を演じる山中柔太朗さん動画インタビュー。「今一番行ってみたい場所は？」「尊敬する人は？」「最後の晩餐には何を食べる？」など10＋αの質問に答えていただきました。インタビュー【前半】では、主演・宇垣美里さんの印象や、芝居