16日（木）は全国的に雨が降りましたが、17日（金）は天気回復しそうです。ほぼ全国的に晴れて洗濯日和となりそうです。今後の雨雲の予想です。関東では一旦雨は上がっていましたがこのあと、再び雨雲がかかってくるでしょう。もう一雨ありそうです。ただ、17日朝には、ほとんどの雨雲が東に抜けそうです。北日本の太平洋側や北陸の一部で、雨の残るところがありますが、その他は広く晴れそうです。午後にかけても同じような状況が