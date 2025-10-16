Snow Man宮舘涼太（32）が16日、都内で行われた映画「火喰い鳥を、喰う」（本木克英監督）大ヒット御礼舞台あいさつに登壇し、主演水上恒司（26）、山下美月（26）らと公開10日での大ヒットを喜んだ。謎と怪異が交錯するミステリーにちなみ、ステージでは“怪異サプライズ”を用意。進行MCのマイクに不具合が発生→会場が暗転→明るくなると客席に軍服姿の先祖、貞市（小野塚勇人）が立っている、という流れだった。しかし宮舘は、