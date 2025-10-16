劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のエンディング・テーマで宇多田ヒカルを歌唱に迎えるなど、このところ立て続けにタイアップやコラボレーションの楽曲を発表した米津玄師。いったい何に突き動かされているのか、溢れる衝動の源泉について語った。