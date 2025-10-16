timeleszの松島聡、原嘉孝、篠塚大輝が10月15日、自身のInstagramを更新。timeleszが『anan AWARD 2025』の大賞を受賞したことを報告した。 （関連：【画像】それぞれ個性的な黒コーデを披露するtimelesz） timeleszメンバーは10月15日に都内で行われた授賞式に全員黒のフォーマルコーデで登壇。松島聡は「【anan AWARD 2025】この度“大賞”という名誉ある賞を受賞させていただきました。日頃、応