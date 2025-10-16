日本テレビアナウンサーの水卜麻美と北脇太基、元アナウンサーで絵本専門士の杉上佐智枝が、10月16日（木）に神奈川県立こども医療センターで開催された絵本の読み聞かせプロジェクト「Disneyストーリータイム」に登場。三人は病気と闘う子どもたちにディズニーの物語を心を込めて届け、イベントにはミッキーマウスもサプライズ登場した。【写真】水卜アナらが優しく読み聞かせ「Disneyストーリータイム」の様子■水卜アナ「夢