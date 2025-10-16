『ディズニー ツイステッドワンダーランド』をモチーフにしたスペシャルカフェ「『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』OH MY CAFE」が、10月30日（木）〜12月14日（日）の期間、東京・表参道にある表参道ヒルズで開催される。【写真】キャラクターをイメージ！華やかなメニューを用意■アフタヌーンティーなど登場今回アニメ『ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション』がディズニ